Метпредприятия обнародовали отчетность за 2012 год

«Азовсталь» за 2012 г. сократила производство металлопроката на 22% - до 3,822 млн тонн

Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, за 2012 год произвел 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие произвело 4,593 млн тонн стали, что на 17,7% меньше показателя за 2011 год. Производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 год произвела 5,335 млн тонн проката, что на 0,9% больше, чем за 2010 г.

По итогам 2011 г. «Азовсталь» увеличила относительно 2010 г. чистый убыток более чем в 2,5 раза - до 507,5 млн грн.

***

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. увеличил производство проката на 10,2% - до 5,44 млн тонн

По оперативным данным, крупнейший производитель стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) по итогам 2012 года произвел 5,44 млн тонн металлопроката, что на 10,2% больше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По информации источника, выплавка стали на АМКР за 2012 год составила 6,43 млн тонн, что на 12,7% больше, чем за 2011 год. Выплавка чугуна выросла на 14,6% и составила 5,61млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произвело 4 млн 937 тыс. тонн металлопроката, что на 8,6% меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали составила 5 млн 702 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате в 2011 году сократилась на 8% и составила 4 млн 893 тыс. тонн.

Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.

***

«АрселорМиттал Кривой Рог» за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 2,5% - до 9,79 млн тонн

Горнорудное подразделение крупнейшего производителя стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, за 2012 год произвело 9,79 млн тонн железорудного концентрата, что на 2,5% больше, чем по итогам 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, производство железной руды на предприятии за отчетный период сократилось относительно 2011 года на 27,6% – до 769 тыс. тонн.

***

ММК им. Ильича в 2012 г. сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), по оперативным данным, за 2012 год произвел 4,329 млн тонн общего металлопроката, что на 17% меньше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году комбинат выплавил 5,15 млн тонн стали, что на 16% меньше показателя за 2011 год.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 4,517 млн тонн чугуна - на 12,8% меньше по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в Металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.

***

Енакиевский метзавод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% - до 2,67 млн тонн

«Енакиевский металлургический завод» в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали, что на 2,3% больше, чем по результатам за 2011 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 2,465 млн тонн чугуна, что на 5,2% больше показателя за 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Енакиевский металлургический завод за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4% - до 2,548 млн тонн.

***

Алчевский меткомбинат за 2012 г. сократил производство проката на 4,6% - до 3,47 млн тонн

Алчевский металлургический комбинат, по оперативным данным, за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По информации источника в министерстве, в 2012 году комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали, что на 2,5% больше, чем по результатам 2011 года.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 3,52 млн тонн чугуна, что на 3,4% больше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевский меткомбинат, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Алчевский меткомбинат за 2011 год нарастил производство основных видов продукции на 19,3-36%.

***

Метзавод им. Петровского за 2012 год сократил производство проката на 4% - до 707 тыс. тонн

Предприятие полного металлургического цикла «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», по оперативным данным, за 2012 год произвел 707 тыс. тонн металлопроката, что на 4% меньше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника в министерстве, за 2012 год завод выплавил 821 тыс. тонн стали, что на 4,6% меньше, чем за 2011 год.

За отчетный период на метзаводе произведено 857 тыс. тонн чугуна, что на 0,6% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. ПАО «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» - предприятие полного металлургического цикла, специализируется на производстве чугуна, стали и проката. С декабря 2007 года завод принадлежит российской компании «ЕВРАЗ Групп».

За 2011 год метзавод им. Петровского сократил производство проката относительно 2010 года на 5,2% - до 745 тыс. тонн.

***

Днепровский меткомбинат в 2012 году увеличил производство проката на 4,3% - до 3,16 млн тонн

«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) за 2012 г. произвел 3,16 млн тонн проката, что на 4,3% больше, чем за 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, комбинат выплавил 3,14 млн тонн стали, что на 2% меньше, чем по результатам за 2011 г.

За отчетный период завод произвел 3,015 млн тонн чугуна, что на 2,4% меньше показателя за 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская область) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

ДМКД входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Днепровский меткомбинат за 2011 г. нарастил производство проката на 19,3% - до 3,030 млн тонн.

По данным комбината, за 2011 г. чистый доход ДМКД вырос относительно 2010 г. на 44,6% - до 15 млрд 543,1 млн грн, чистый убыток - на 46,3% - до 1 млрд 790 млн грн. Непокрытый убыток предприятия, по данным на конец 2011 г., составлял 3 млрд 293,4 млн грн.

***

СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, за 2012 год увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% относительно 2011 года - до 14,558 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 9,957 млн тонн окатышей, что на 3,6% меньше, чем за 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

СевГОК за 2011 г. нарастил производство железорудного концентрата на 1,4% по сравнению с 2001 г. - до 14,424 млн тонн, окатышей - на 4,3%, до 10,331 млн тонн.

Согласно финансовой отчетности СевГОКа, его чистая прибыль за 2011 год составила 6,249 млрд грн.

***

Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн

«Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) по итогам 2012 г. произвел 11,83 млн тонн железорудного концентрата, что на 3% больше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Вместе с тем, за отчетный период на комбинате было произведено 9,69 млн тонн окатышей, что на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 г.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

***

ЦГОК за 2012 г. нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог), единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения, по оперативным данным, за 2012 год нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% по сравнению с 2011 годом – до 6,39 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 2,313 млн тонн, что на 4,5% больше, чем в 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

ЦГОК за 2011 г. нарастил производство железорудного концентрата на 1,8% - до 6,184 млн тонн. Производство окатышей составило 2,213 млн тонн, что на 3 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.

***

Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн

«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК, Кривой Рог) в 2012 г. произвел 13,58 млн тонн железорудного концентрата, что на 3,7% меньше, чем за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ИнГОК за 2011г. сократил относительно 2010 г. производство железорудного концентрата на 1,9% - до 14,118 млн тонн.

***

Запорожский завод ферросплавов в 2012 году сократил производство на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов в 2012 году сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

В сообщении сказано, что завод, в частности, сократил в прошлом году производство силикомарганца на 4,9% - до 129,9 тыс. тонн, выпуск ферромарганца вырос на 0,7% - до 54,3 тыс. тонн, а марганца металлического вырос на 4,3% - до 14,7 тыс. тонн.

В тоже время, предприятие в 2012 году отказалось от производства ферросилиция.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

Справка УНИАН. «Запорожский завод ферросплавов» - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

По данным финансовой отчетности, 2011 год ЗЗФ завершил с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 года.

***

Стахановский завод ферросплавов в 2012 году сократил производство на 19% - до 168,8 тыс. тонн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов в 2012 году сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

В прошлом году предприятие, в частности, сократило к уровню 2011 года производство ферросилиция на 17,8% - до 119,4 тыс. тонн, а выпуск силикомарганца упал на 21,5% - до 49,4 тыс. тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, в начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений. С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было остановлено.

***

Никопольский завод ферросплавов в 2012 году сократил производство на 14,6% до 657,8 тыс. тонн

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в 2012 году сократил к 2011 году суммарный выпуск продукции на 14,6% до 657,8 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

В частности, в прошлом году завод снизил производство силикомарганца на 13,8% до 554,8 тыс. тонн, а производство ферромарганца упало на 18,6% до 103 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец.

«Никопольский завод ферросплавов» в 2011 году сократил по сравнению с 2010 годом производство ферросплавов на 15,8% до 770,5 тыс. тонн.

Чистый убыток предприятия в 2011 году вырос на 87% - до 2,8 млрд грн.