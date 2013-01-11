Производство марганцевого концентрата в Украине в 2012 году выросло на 6,9%

Украинские предприятия в 2012 году увеличили производство марганцевого концентрата по сравнению с 2011 годом на 6,9% - до 1,039 млн тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

В сообщении сказано, что Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат в прошлом году увеличил выпуск марганцевого концентрата к предыдущему году на 53,9% - до 342,8 тыс. тонн, а показатель выпуска агломерата этим предприятием упал на 60% - до 151,1 тыс. тонн.

В тоже время, Марганецкий ГОК в 2012 году сократил производство марганцевого концентрата на 7% - до 696,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, осуществляющий разработку марганца открытым способом, производит 70% марганцевой руды в Украине.

Марганецкий ГОК - единственное в Украине и СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом. Добыча руды осуществляется подземным и открытым способами (в соотношении 80% и 20% соответственно).

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6%, до 28,867 млн тонн.