Возобновил работу Кременчугский сталелитейный завод - идет розжиг печей

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в понедельник, 14 января, возобновил работу после остановки перед Новым годом.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, сейчас на предприятии идет розжиг печей.

Также на предприятии сообщили, что российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" пока не возобновил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые.

Напомним, ранее в связи с этим предприятие также приостанавливало работу с 11 до 15 декабря.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.