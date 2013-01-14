"Еврокар" в 2012 году увеличил производство легковых автомобилей на 25%

Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» в 2012 году увеличила производство легковых автомобилей по сравнению с 2011 годом на 24,9% до 14 556 единиц, сообщила УНИАН представитель компании.

Производство «легковушек» предприятием в декабре сократилось до 1 140 единиц, что на 13,3% меньше объема производства месяцем ранее и на 16,1% меньше показателя декабря 2011 года.

В общем объеме производства прошлого года наибольшую долю занимали модели Octavia A5 - 8 662 автомобилей и Fabia A05 - 3 450 единиц.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.

В 2011 году темпы роста производства легковых автомобилей этим предприятием к предыдущему году составляли 56%.

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