"Днепроспецсталь" в 2012 году существенно сократила производство стали и проката

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» в 2012 году существенно сократил производство стали и проката по сравнению с предыдущим годом. Хотя в 2011 году предприятие увеличило производство основных видов продукции: стали на 9,5%, проката – на 11% по сравнению с 2010 годом.

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина (г. Запорожье) в 2012 году сократил производство стали к уровню 2011 года на 22,5% до 329,4 тыс. тонн, сообщила пресс-служба завода.

Производство проката заводом в прошлом году снизилось на 21,8% до 218,73 тыс. тонн.

Пресс-служба также отметила, что в декабре 2012 года производство стали сократилось к предыдущему месяцу на 2,3% до 22,83 тыс. тонн, в то же время производство проката выросло на 2,7% до 14,6 тыс. тонн.

Общая стоимость произведенной в декабре 2012 года товарной продукции выросла по сравнению с ноябрем на 5% до 285,2 млн грн.

Справка УНИАН. «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.