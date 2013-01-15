ЮГОК получил разрешение на поставку продукции в Евросоюз

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) получил официальное разрешение Европейского химического агентства на беспрепятственную поставку продукции в страны Европейского Союза, присоединившись к регламенту законодательства REACH.

Об этом сообщила пресс-служба комбината.

"Присоединение к регламенту REACH – важное достижение для нашего предприятия, поскольку мы стремимся утвердиться на европейском рынке железорудного сырья", – отметил председатель правления компании «ЮГОК» Михаил Короленко.

Согласно сообщению, разрешение Европейского химического агентства позволит беспрепятственно экспортировать продукцию ЮГОКа на территорию стран Европейского Союза.

В качестве единого представителя ЮГОКа была выбрана финская компания «REACHLaw Ltd», которая занималась составлением досье предприятия для подачи его на регистрацию в Европейское химическое агентство.

Законодательство REACH действует в Европе с 2007 года. Оно направлено на учет всех химических элементов, которые поставляются в страны ЕС в виде продукции, кроме сырьевых материалов, которые имеют природное происхождение.

Регистрацию предприятий по регламенту REACH осуществляет Европейское химическое агентство (ECHA).

Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская область) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.

В 2012 году ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» произвело 10,386 млн тонн концентрата, что на 2,3% превысило показатель 2011 года.