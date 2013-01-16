В Украине продажи новых авто в 2012 году впервые за последние 3 года сократились - ВААИД

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились впервые за последние три года - на 1,5%, до 217,403 тыс. единиц, говорится в сообщении Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД).

"Никаких предпосылок к росту авторынка и увеличению продаж автомобилей в Украине не было и нет. На самом деле, по итогам 2012 года продажи новых автомобилей в Украине впервые за последние три года сократились. В 2012 году этот показатель снизился почти на 1,5%, до 217 403 единиц", - цитирует пресс-релиз гендиректора ВААИД Олега Назаренко.

Падение авторынка, отмечает Ассоциация, обусловлено стагнацией экономики Украины, спадом промышленности, падением автокредитования, низкой ликвидностью гривни и девальвационными ожиданиями.

"Даже в 1 полугодии нынешнего года предпосылок к росту авторынка нет, и его падение будет продолжаться. Более того, если осуществятся «реваншистские» планы повышения налогов на автоимпорт и подорожания автомобилей: введение утилизационного сбора, спецпошлины на автоимпорт, увеличение ввозной пошлины с 10% до 25% и так далее, авторынок Украины и продажи автомобилей в Украине могут упасть на 65-70%", - сказал О.Назаренко.

Как сообщили ранее УНИАН в пресс-службе ассоциации «УкрАвтоПром» автомобильный рынок Украины, включая объём регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 22% - до 363,2 тыс. единиц. По данным «УкрАвтоПрома», производство автомобилей в Украине в 2012 году сократилось на 27% по сравнению с 2011 годом до 76 281 штук. При этом производство легковых автомобилей упало в прошлом году на 28,6%, до 69 687 штук.