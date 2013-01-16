Украина за 2012 год сократила выручку от экспорта черных металлов на 17% - до 15,3 млрд долл.

Украина за 2012 года сократила выручку от экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 17% - до 15,344 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, импорт черных металлов в денежном эквиваленте в прошлом году сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Экспорт меди упал за этот период на 22,8% - до 196,352 млн долл., алюминия - сократился на 21,6% - до 144,684 млн долл., свинца - вырос на 11% - до 17,048 млн долл., никеля - упал на 23,8% - до 14,475 млн долл., а экспорт цинка вырос на 17% - до 12,909 млн долл.

Импорт алюминия вырос за 2012 года на 0,07% - до 490,674 млн долл., никеля - сократился на 13,3% - до 215,840 млн долл., меди - упал на 22% - до 171,249 млн долл., свинца - сократился 24,2% - до 56,858 млн долл., цинка - упал на 3,4% - до 50,672 млн долл., а импорт олова сократился на 29,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские металлургические предприятия произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн, производство стали – на 7%, до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна в 2012 году уменьшилось относительно 2011 года на 1% – до 28,513 млн тонн. Производство метизов снизилось на 19% – до 211 тыс. тонн.

Трубные заводы Украины в прошлом году снизили производство на 9,4% по сравнению с 2011 годом – до 2,014 млн тонн. При этом горнорудные предприятия увеличили выпуск железорудного концентрата на 0,9% – до 66,379 млн тонн. Выпуск окатышей снизился на 0,2% – до 22,313 млн тонн.