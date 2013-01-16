В Украине за 2012 г. розничный товарооборот предприятий вырос на 13,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2012 году (в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2011 годом и составил 404,86 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым – на 24,5% – до 16,93 млрд грн, в Луганской области - на 23,5% - до 14,19 млрд грн, в Донецкой области - на 17,7% - до 37,75 млрд грн, в Запорожской области – на 19,6% – до 16,26 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.