Метпредприятия Украины в 2012 году сократили потребление газа на 25% - до 3,886 млрд куб м

В 2012 году металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа на 24,9%, или на 1,287 млрд куб м относительно 2011 года — до 3,886 млрд куб м, сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», среднесуточное потребление природного газа за 2012 год составило 10,6 млн куб. м против 14,2 млн куб. м за 2011 г.

В декабре 2012 года металлургические предприятия Украины потребили 332 млн куб. м газа, что на 18,1% (на 51 млн куб м) больше, чем в ноябре.

При этом, среднесуточное потребление природного газа в декабре составило 10,7 млн куб. м против 9,4 млн куб. м в ноябре.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году метпредприятия Украины потребили 5,173 млрд куб. м природного газа, что соответствует уровню 2010 года.