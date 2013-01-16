Украина в 2012 году снизила суммарную выручку от экспорта плоского проката на четверть

Украина в 2012 году сократила суммарную выручку от экспорта плоского проката по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 24,3% - до 4,050 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, суммарный импорт плоского проката в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизился на 4,73% - до 1,055 млрд. долл.

При этом в натуральном выражении суммарный экспорт плоского проката сократился на 12,27% - до 6,579 млн тонн, а импорт - на 10,69% - до 1,008 млн тонн.

С конца 2012 года Государственная таможенная служба находится в процессе объединения с налоговыми органами в Министерство доходов и сборов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году метпредприятия Украины произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн, производство стали – на 7%, до 32,394 млн тонн.