Янукович назначил Дудинова председателем Госслужбы геологии и недр Украины

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Валерия Дудинова председателем Государственной службы геологии и недр Украины. Текст документа размещен на официальном сайте Президента Украины. До этого В.Дудинов был исполняющим обязанности председателя Государственной службы геологии и недр. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый состав Кабинета министров (фото)

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