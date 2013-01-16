Янукович назначил Дудинова председателем Госслужбы геологии и недр Украины
16:05, 16 января 2013Промышленность
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Валерия Дудинова председателем Государственной службы геологии и недр Украины.
Текст документа размещен на официальном сайте Президента Украины.
До этого В.Дудинов был исполняющим обязанности председателя Государственной службы геологии и недр.
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