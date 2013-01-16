Янукович назначил Дудинова председателем Госслужбы геологии и недр Украины

16:05, 16 января 2013
Промышленность
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Валерия Дудинова председателем Государственной службы геологии и недр Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте Президента Украины.

До этого В.Дудинов был исполняющим обязанности председателя Государственной службы геологии и недр.

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