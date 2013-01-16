С начала января метпредприятия снизили среднесуточное производство проката на 1,5%

За первые две недели января 2013 года среднесуточное производство общего проката на металлургических предприятиях Украины снизилось по сравнению с декабрем 2012 года на 1,5% - до 73 тыс. тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным источника в объединении, среднесуточное производство стали с начала января увеличилось на 6,4% - до 88,1 тыс. тонн, производство чугуна - на 5% - до 79,4 тыс. тонн.

По состоянию на 1 января на метпредприятиях в работе находилось 28 из 36 доменных печей (78%), 19 из 21 конвертера (90%), 9 из 16 мартеновских печей (56%) и 5 из 15 электропечей (33%).

По информации «Металлургпрома», в декабре 2012 года металлургическая отрасль Украины сократила производство общего проката относительно ноября на 5,1% - до 2,298 млн тонн, стали - на 4,5% - до 2,566 млн тонн, чугуна - на 3,6% - до 2,343 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год метпредприятия Украины сократили производство общего металлопроката — на 9% - до 28,957 млн тонн, готового проката – на 6% - до 26,576 млн тонн. Производство стали снизилось на 7% - до 32,394 млн тонн, чугуна – на 1% - до 28,513 млн тонн.