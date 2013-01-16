Данилишин: нужно дифференцировать налоги в зависимости от степени переработки продукции

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что для развития отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, в Украине необходимо вводить дифференцированное налогообложение для отраслей, представляющих различные степени экономической структуры в зависимости от уровня переработки.

Об этом он написал в статье «Январские тезисы», опубликованной на сайте УНИАН.

Б.Данилишин убежден, что доходы от реализации на внешних рынках, в том числе, продукции традиционного экспорта необходимо направлять на развитие отраслей, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости для реализации как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Для Украины крайне актуальной является задача переосмысления приоритетов своего развития, которые должны включать, среди прочего, отход от односторонней экспортной ориентации, существенное усиление внутреннего спроса - прежде всего в сферах высоких технологий и диверсификацию самой экспортной структуры в сторону значительного увеличения доли высокотехнологичных изделий и услуг», - считает экс-министр экономики Украины Б.Данилишин.

Одним из инструментов такого перераспределения, по его мнению, могло бы стать именно дифференцированное налогообложение.

«Чем выше степень переработки, тем ниже ставка подоходного налога», - отметил он.

По мнению Б.Данилишина, такой шаг может стать и реальным началом «преодоления олигархократии в стране», которая сформировалась именно на сырьевой или рентной основе.

«Олигархократия не заинтересована в становлении и укреплении среднего класса - основы демократического развития государства. Западная демократия опирается на средний класс, который составляет большинство населения, имеет партии, представляющие его интересы и формируют власть. В Украине доля среднего класса не превышает 15% населения. Он не является большинством, не имеет четких структурированных представлений о своих собственных интересах и политических партиях, адекватно их представляющих. В этих условиях к власти приходят кланово-олигархические группы, которые ведут постоянную борьбу за приватизацию государства и использование государственной машины для решения своих клановых интересов, прикрываясь общими фразами заботы о судьбе народа. За последние 10 лет Верховная Рада не приняла ни одного закона, а правительства не предприняли никаких мер, которые бы существенно затрагивали интересы олигархических кланов. Все политические силы страны должны быть заинтересованы в становлении среднего класса. Только тогда люмпенски-олигархическая модель государства, укоренившаяся в настоящее время, может быть преодолена»,- отметил Б.Данилишин.