Метпредприятия планируют сократить в феврале производство проката на 8,7%

В феврале 2013 года украинские метпредприятия планируют сократить производство общего металлопроката до 2,3 млн тонн - на 8,7% от ожидаемых объемов за январь т. г. (2,52 млн тонн). Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Выплавка стали сократится на 8% от запланированного показателя на январь - до 2,52 млн тонн. Производство чугуна в феврале 2013 года снизится на 9% - до 2,31 млн тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства в феврале металлургам потребуется 550 тыс. тонн аглоруды, 1,510 млн тонн концентрата, 520 тыс. тонн агломерата, 720 тыс. тонн окатышей, 900 тыс. тонн известняков, 1,18 млн тонн металлургического кокса, 380 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 80 тыс тонн аглоруды, 200 тыс. тонн концентратов и 10 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на февраль обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в феврале составят около 1,2 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 680 тыс. тонн углей для коксования.