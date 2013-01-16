Украина в 2012 году сократила выручку от экспорта труб из чёрных металлов на 8,2%

Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта труб из чёрных металлов на 8,2% до 1,875 млрд. долларов США, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, импорт труб из черных металлов в прошлом году вырос на 14,9% до 180,7 млн долл.

В натуральном выражении экспорт труб уменьшился на 6% до 1,545 млн тонн, а импорт - на 2% до 80,865 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году производство стальных труб сократилось на 9% - до 2,014 млн тонн.

С конца 2012 года Государственная таможенная служба находится в процессе объединения с налоговыми органами в Министерство доходов и сборов.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,867 млн тонн.