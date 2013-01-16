Украина в 2012 году сократила выручку от экспорта чугуна на 6,4% по сравнению с 2011 годом – до 764,9 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным таможенников, в натуральном выражении в прошлом году экспорт чугуна вырос на 10,9%, до 1,967 млн тонн.

При этом импорт чугуна в 2012 году уменьшился на 30,4% – до 16,1 млн долл, а в натуральном выражении – на 22,4%, до 33,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным объединения металлургических заводов «Металлургпром», производство чугуна в 2012 году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 1% - до 28,513 млн тонн.

Напомним, с конца 2012 года Государственная таможенная служба находится в процессе объединения с налоговыми органами в Министерство доходов и сборов.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.