Украина в 2012 году увеличила импорт углей для коксования

Коксохимические предприятия Украины в 2012 г. увеличили относительно 2011 г. импорт углей для коксования на 8% - до 11,33 млн тонн и на 13% - до 15,025 млн тонн сократила поставки отечественных углей на коксохимические заводы. Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

В декабре поставки украинских углей на КХЗ выросли по сравнению с ноябрем на 5% - до 1,26 млн тонн, объемы импорта сохранились на уровне ноября – 830 тыс.тонн.

В 2012 г. украинские КХЗ поставили метпредприятиям 14,24 млн тонн кокса, что на 4% меньше, чем в 2011 г. и на столько же меньше от балансовой потребности.

Импорт кокса в 2011 г. увеличился в 2,6 раза - до 430 тыс. тонн.

Остатки углей на складах отечественных КХЗ по данным на 1 января 2013 г. составили 560 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, производство кокса в Украине в 2012 г. сократилось на 3% относительно 2011 г. – до 18,928 млн тонн.