Металлурги в 2012 году увеличили импорт железорудного сырья на 72,3%

За 2012 год металлургические предприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье Алчевский меткомбинат (2,038 млн тонн), Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (286,5 тыс. тонн), меткомбинат им. Ильича (123,2 тыс. тонн), меткомбинат «Азовсталь» (172,4 тыс. тонн), «Запорожсталь» (89,2 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 10,8 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», за 2012 г. украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 8,2% - до 33,374 млн тонн.

В декабре украинские ГОКи увеличили относительно ноября 2012 г. реализацию ЖРС на 9,8% - до 5,969 млн тонн. По сравнению с декабрем 2011 г. этот показатель вырос на 2,3%.

На внутреннем рынке в декабре реализовано 2,816 млн тонн ЖРС – на 3,3% меньше к ноябрю и на 2,3% больше, чем в декабре 2011 г.

Объемы экспорта ЖРС в декабре составили 3,153 млн тонн - на 25% больше ноября и на 7,3% меньше декабря 2011 г.

По данным «Укррудпрома», на 1 января 2013 г. на складах предприятий ассоциации накопилось более 1,382 млн тонн железорудной продукции – на 177,2 тыс. тонн больше, чем по состоянию на 1 января 2012 года.