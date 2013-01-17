Украина и Беларусь планируют создать СП по производству сельхозтехники

Украина и Беларусь планируют создать совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине Валентина Величко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

В частности, были рассмотрены перспективы участия белорусских предприятий РУП "Минский тракторный завод", ПО "Гомсельмаш", ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Бобруйскагромаш" и ОАО "Лидагропроммаш" в конкурсе по созданию белорусско-украинского предприятия в области сельскохозяйственного машиностроения.

Кроме того, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялась встреча руководителей этих предприятий с руководителями крупнейших украинских предприятий–производителей сельскохозяйственной техники, лизинговых и других компаний.

"В ходе встречи обсуждены вопросы участия белорусских предприятий в восстановлении сельскохозяйственного машиностроения Украины. Украинская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных проектов по созданию предприятий по производству энергонасыщенных тракторов, агрегатируемого с ними навесного оборудования, зерноуборочных комбайнов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники", - подчеркнули в пресс-службе МИД Беларуси.

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Как сообщал ранее УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует разработать комплексную программу сельскохозяйственного машиностроения с учетом финансовых возможностей аграриев.

По словам министра Николая Присяжнюка, на сегодняшний день стоит задача обновить зерноуборочную технику и тяжелые тракторы для увеличения эффективности работы аграриев, уменьшения себестоимости производства и сохранения вала урожая.

Н.Присяжнюк сообщил о планах введения государственной компенсации кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники для аграриев.

По информации Минагропрода, обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Николай Азаров, на обновление парка сельхозмашин нужно около 120 млрд грн на протяжении ближайших пяти лет.