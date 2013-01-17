Спад промпроизводства в Украине в 2012 году составил 1,8%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, против декабря 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году (январь-декабрь 2012 года к январю-декабрю 2011 года) рост зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 7,1%, целлюлозно-бумажной промышленности - на 4,5%, добывающей промышленности - на 1,9%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 1,5% и распределении воды, газа и электроэнергии – на 3%.

При этом наибольший спад в 2012 году зафиксирован в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 26,4%.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2012 году зафиксирован спад на уровне 5,2%, в машиностроении - 6% (в т. ч. в производстве машин и оборудования - спад 9,9%, производстве электрического, электронного и оптического оборудования - спад 11,6%, производстве транспортных средств и оборудования - рост 0,1%), против роста объемов производства на 8,9% и 17,2% соответственно в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, с ноябрем 2011 года – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство Украины выросло на 7,6%.