Производство cтальных труб в Украине в 2012 году сократилось на 8,2% - до 2,2 млн т

Украинские металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в декабре 2012 года производство труб больших и малых диаметров составило 112 тыс. тонн, что на 30,4% меньше показателя предыдущего месяца и на 35,6% меньше показателя декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Гостаможслужбы, в 2012 году Украина по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта стальных труб на 8,2% до 1,875 млрд долл. Импорт стальных труб в прошлом году вырос на 14,9% до 180,7 млн долл. В натуральном выражении экспорт труб уменьшился на 6% до 1,545 млн тонн, а импорт - на 2% до 80,865 тыс. тонн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».