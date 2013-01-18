Производство проката в 2012 году сократилось на 5,4% - до 18,4 млн тонн

Украинские металлургические предприятия в 2012 году сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в декабре 2012 года производство проката составило 1,440 млн тонн, что на 3,7% меньше показателя предыдущего месяца и на 8,6% меньше показателя декабря 2011 года.

За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Госстат сообщает, что общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

В декабре 2012 года производство металлургической продукции в стране упало на 10,2% относительно ноября 2012 года, а относительно декабря 2011 года сократилось на 11,7%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.