Азаров надеется достичь компромисса с ЕК по пересмотру ввозных пошлин в рамках ВТО

Украина надеется в ближайшее время достичь компромисса с Европейской Комиссией по вопросу пересмотра ввозных пошлин в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с иностранными инвесторами.

По его информации, 23 января в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов проведут переговоры по этому вопросу с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом де Гухтом.

“23 числа у нас состоятся переговоры вице-премьер-министра Бойко, министра экономического развития Прасолова с комиссаром господином де Гухтом по этим вопросам. Я думаю, что мы там найдем компромисс и будем двигаться в этом направлении”, - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

В декабре правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий сообщил, что около 30 членов Всемирной торговой организации согласились проводить переговоры с Украиной по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле.