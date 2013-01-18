Кабмин намерен 23 января рассмотреть программу развития внутреннего рынка

Кабинет министров Украины на своем заседании 23 января намерен рассмотреть программу развития внутреннего рынка в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 18 января, во время встречи с инвесторами.

«Та программа развития внутреннего рынка, над которой сейчас правительство работает, и я рассчитываю 23 числа мы эту программу рассмотрим», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что эта программа будет предусматривать целый ряд мер по созданию благоприятных условия для экономического развития отраслей украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, 9 января во время заседания правительства премьер-министр Николай Азаров призвал министров приложить необходимые усилия для нормализации ситуации в сфере внутренней торговли и утвердить новый закон о внутренней торговле, на разработку которого отведен один месяц. Глава правительства подчеркнул, что в ходе наведения порядка в сфере внутренней торговли необходимо обратить внимание на ряд важнейших проблем. В частности, речь идет об урегулировании вопроса торговых наценок, которые в ряде случаев составляют от 50% до 100% цены товара, о стимулировании торговли в сельской местности, а также о паритете импортных и отечественных товаров на квадратный метр торговых площадей – сейчас диспропорция, по словам премьер-министра, составляет 80% на 20% в пользу импортных товаров.