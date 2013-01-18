Алчевский меткомбинат получил очередной кредитный транш в 339 млн долл. от MARGIT HOLDING LIMITED

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», получил очередной транш кредита от компании MARGIT HOLDING LIMITED (Никосия, Кипр) в размере 339 млн долл. из ранее привлеченной суммы в 865 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года Алчевский меткомбинат привлек кредит у кипрской MARGIT HOLDING LIMITED на сумму 865 млн долл., этот кредит был предоставлен на срок до 28 декабря 2016 года, кредитная ставка - 5,125%.

Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.