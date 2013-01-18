Эксперт: восстановление промпроизводства вряд ли будет заметным до середины года

Восстановление промышленного производства вряд ли будет заметным до середины 2013 года.

Об этом сообщила УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

"Хотя годовое падение промышленного производства оказалось лишь немного хуже наших ожиданий (-1,5% г/г), слабые показатели за декабрь увеличивают риски того, что рост в промышленности в 2013 году не достигнет нашего прогноза, составляющего 3,0% г/г", - отметила она.

По словам Е.Белан, постепенное повышение внешнего спроса и ожидаемая умеренная коррекция валютного курса должны оказать поддержку экспортно ориентированным отраслям в текущем году. "Однако, учитывая более высокую базу сравнения в первой половине 2012 года, восстановление промпроизводства вряд ли будет заметным до середины 2013 года", - отметила эксперт.

Е.Белан также сообщила, что данные по промпроизводству за декабрь прошлого года оказались хуже как прогноза аналитиков компании (-1,5% г/г), так и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (-2,5%). По ее словам, причиной столь негативной динамики стало ускорение падения в металлургии (-12% г/г) и машиностроении (-19% г/г).

Также, отметила эксперт, продолжающееся сокращение объемов выпуска стали указывает на то, что внешний спрос остается слабым, несмотря на небольшой рост цен, а падение объемов производства в машиностроении было вызвано рядом факторов, включая слабый внешний спрос, введение Россией утилизационного сбора на автомобили и производственные перебои в вагоностроении.

При этом, по словам Е.Белан, нефтеперерабатывающая отрасль продолжила стагнировать, будучи неспособной конкурировать с импортом нефтепродуктов, рост в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды ожидаемо ускорился в декабре за счет увеличения потребления газа и электроэнергии из-за более холодной погоды, однако не смог компенсировать падение в других отраслях.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, по сравнению с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство в Украине выросло на 7,6%.