Ингулецкий ГОК в 2012 году инвестировал 50 млн грн в обновление технопарка

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2012 году в рамках программы модернизации производственных мощностей инвестировал в обновление технического парка 50 млн грн, сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что предприятие, в частности, ввело в эксплуатацию четыре большегрузных автосамосвала БелАЗ и гусеничный бульдозер, что позволит стабильно удерживать достигнутые мощности по добыче руды с увеличением коэффициента вскрышных работ.

"Инвестпрограммой 2013 года запланировано приобретение еще нескольких единиц большегрузной техники", - цитирует пресс-релиз директора горнодобывающего дивизиона «Метинвеста» Николая Ищенко.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%) совместно управляющие компанией.