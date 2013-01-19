Кабмин 23 января рассмотрит меры по активизации работы отечественной промышленности

Правительство на своем заседании 23 января планирует рассмотреть меры по активизации работы отечественной промышленности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Фейсбуке, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По его словам, обнародованные Госстатом данные свидетельствуют о том, что 2012 год был очень непростым годом для украинской экономики. «С точки зрения тех негативных факторов, которые действовали на протяжении всего прошлого года, очень важно, что положительными темпами развивался внутренний рынок, рост товарооборота - около 16%», - сказал Н.Азаров.

Вместе с тем, подчеркнул он, отчет Госстата подытожил и негативные факторы, которые возникли в нашей экономике: прежде всего, это сокращение объемов переработки нефти на наших заводах, сокращение производства металла и целый ряд других негативных моментов.

«Правительство внимательно проанализировало ситуацию, и 23 января состоится рассмотрение мер по активизации работы нашей промышленности», - сообщил премьер-министр.

Он также напомнил, что на этой неделе состоялось заседание Комитета по экономическим реформам под руководством Президента Украины, на котором рассматривались темпы реформирования страны.

«Вполне очевидно, что от того, как мы справимся с задачей модернизации, зависит развитие нашей страны на годы вперед», - отметил Н.Азаров.