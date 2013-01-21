Авиакомпания «Волга-Днепр» намерена возобновить производство Ан-124 «Руслан» в Германии

Москва. Авиакомпания «Волга-Днепр» намерена возобновить производство украинско-российский транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» в Германии.

Об это сообщает российская газета «РБК daily» от 21 января.

«Возродить производство лайнеров Ан-124 «Руслан» собирается авиакомпания «Волга-Днепр». Перевозчик, открывший в Германии ангар по ремонту этих самолетов, готов не только заниматься их ремонтом, но и организовать здесь штучное производство воздушных «грузовиков», сообщает газета.

Как сообщил президент группы Алексей Исайкин, «Волга-Днепр» будет реализовывать полностью частный проект по строительству лайнера Ан-124, или «если точнее, цифровой версии тяжелого военно-транспортного самолета».

«После десяти лет бесполезных попыток что-то сделать в России мы хотим заручиться поддержкой государства, которое заинтересуется данным проектом», - сказал он. По его словам, сама «Волга-Днепр» нуждается в 60 самолетах вместимостью подобной Ан-124 до 2030 года. Другие авиакомпании могут сформировать заказ еще 200 самолетов.

Источник в авиакомпании утверждает, что перевозчик рассматривает начало штучного производства лайнеров в Лейпциге с 2017-2018 года. При этом фюзеляж и шасси нового проекта будут взяты у Ан-124, электроника — у поставщиков Boeing 747, двигатели General Electric.

Газета отмечает, что разговоры о возобновлении производства «Русланов» ведутся уже несколько лет, однако процесс почти не сдвинулся с мертвой точки из-за отсутствия заказов на эти машины. В 2006 году Министерство обороны РФ заявило, что может стать стартовым заказчиком и купить до 2020 года 20 Ан-124-100. Позднее Дмитрий Медведев на посту президента даже давал распоряжение включить «Русланы» в план закупок Минобороны до 2020 года. Неофициально называлась сумма, необходимая для запуска производства, - 500 млн долл. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планировала начать поставки этих военно-транспортных самолетов с 2014 года и выпускать по три судна в год.

В конце декабря 2012 года военное ведомство признало нецелесообразным возобновление производства «Русланов».

«В конце прошлого года Министерство обороны отказалось от приобретения самолетов Ан-124. Как оказалось, на все проекты у государства средств нет», - сказал А.Исайкин.

В свою очередь, вице-президент ГП «Антонов» Александр Кива подчеркнул, что возобновление производства Ан-124 интересно для украинских разработчиков.

«Антонов» и «Волга-Днепр» периодически проводят переговоры по поиску площадки, в первую очередь рассматриваются российские или украинские. Официальный представитель ОАК Ольга Каюкова связывает возобновление производства Ан-124 с количеством заказов, в первую очередь от государственных структур.

Германо-российский экономический альянс, в который входят как аэропорт Лейпцига, так и «Волга-Днепр», обладая обширными связями в европейской авиакосмической промышленности, поможет в структурировании этого проекта и нахождении для него необходимых партнеров, уверяет управляющий альянса Виктор Шмельков.

«Освоение производства Ан-124 требует не только больших финансовых вложений, но и колоссальной организационно-юридической работы. Без участия КБ «Антонов», которое является держателем технической документации на самолет, непонятно, как это сделать», - сказал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. По его словам, если договориться с конструкторским бюро, то столь амбициозный проект может стать привлекательным.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля 2011 года посол Украины в России Владимир Ельченко по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа 2011 года в ходе авиасалона "МАКС-2011" заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег Богданов заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.