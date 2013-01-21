КрАСЗ возобновил работу после вынужденных каникул

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) сегодня, 21 января, возобновил работу после новогодних каникул.

Об этом сообщили на предприятии.

По их данным, сегодня рабочие предприятия вышли на работу и заработал главный конвейер предприятия.

Как сообщал УНИАН, на вынужденные каникулы КрАСЗ ушел 29 декабря 2012 г. Тогда остановку производства объяснили трудностями при импорте кузовов легковых автомобилей. При этом подчеркнули, что для возможной реализации на предприятии заготовлен запас продукции, но производство новой пришлось прекратить.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный пошлину на импорт автомобилей и автобусов из России. Также сообщалось, что правительство Украины одобрило законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, согласно которому украинским производителям будут предоставляться преференции по его уплате.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г. Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС". Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.