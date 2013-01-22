ММК им. Ильича сертифицировал свою продукцию на индийском рынке судостроения

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест», сертифицировал продукцию в Индийском регистре судоходства, что позволяет расширить продажи своей металлопродукции на этом перспективном сегменте рынка.

Как сообщила УНИАН пресс-служба комбината, ММК им. Ильича впервые получил сертификат Indian Register of Shipping (IRS), который является свидетельством того, что предприятие имеет право на производство судовой стали - обычной и повышенной прочности марок.

"Сертификат IRS, подтвержденный индийскими стандартами качества, будет действовать до ноября 2017 года и открывает для предприятия новые перспективы сотрудничества и рынки сбыта. Ежегодно на комбинате будет проводиться технический надзор за соблюдением требований регистра при производстве упомянутых марок судостали", - отмечает пресс-служба.

На сегодняшний день ММК им. Ильича имеет свыше 50 сертификатов от девяти ведущих мировых сертификационных центров на металлопродукцию более чем из 200 марок стали.

"Получение комбинатом сертификата Индийского регистра судоходства является подтверждением высокого уровня соответствия продукции предприятия международным стандартам качества», – цитирует пресс-служба директора по технологии и качеству комбината Александра Лоскутова.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.