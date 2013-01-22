"Интерпайп Нико Тьюб" в 2013 году планирует увеличить производство на 25%

Крупный украинский производитель стальных труб "Интерпайп Нико Тьюб", входящий в группу "Интерпайп", в 2013 году, благодаря осуществлению программы модернизации, планирует увеличить производство профильной продукции к уровню прошлого года на 25%,.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия со ссылкой на слова генерального директора завода Владимира Горнштейна.

По информации пресс-службы предприятия, в 2012 году "Интерпайп Нико Тьюб" увеличил производство труб по сравнению с 2011 годом на 20% до 430 тыс. тонн.

"Инвестиционная программа «Интерпайп Нико Тьюб» будет реализовываться по трем направлениям: модернизация технических мощностей завода, культура производства и развитие персонала, и, благодаря внедряемым изменениям, в 2013 году мы планируем увеличить объём производства на 25%", – цитирует пресс-служба Горнштейна.

Пресс-служба также сообщает, что достигнутые в 2012 году результаты стали «лучшим результатом завода за весь постсоветский период».

Согласно сообщению, в 2013 году завод планирует продолжить свою широкомасштабную модернизацию, в частности, во втором квартале 2013 года запланировано завершить строительство новой кольцевой печи нагрева заготовки Loi Thermprocess и второй линии в трубопрокатном цехе.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. Горнштейн занял пост гендиректора "Интерпайп Нико Тьюб" в августе 2012 года.