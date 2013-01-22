Азаров обязал министров за 10 дней подготовить финпланы крупных госпредприятий

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил всем руководителям министерств и ведомств в течение 10 дней подготовить для утверждения финансовые планы крупных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее задание Н.Азаров поставил перед министрами в ходе совещания по вопросам доработки проекта Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«Вам отводится максимум 10 дней, чтобы вы в начале февраля представили на заседании правительства согласованные с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли и другими заинтересованными министерствами финансовые планы государственных предприятий», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства обратил особое внимание министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого на необходимость ускорить утверждения финансовых планов «Энергоатома», «Нафтогаза» и других предприятий энергетической отрасли.

Контроль за выполнением поставленных задач премьер возложил на министра Кабинета министров Елену Лукаш.