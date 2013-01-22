Украина в 2012 году сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, в декабре 2012 года производство стали в Украине сократилось до 2,532 млн тонн, что на 9,7% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 1,517 млрд тонн.

По итогам 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 716,5 млн тонн (рост на 3,1% к 2011 году) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (107,2 млн тонн за 2012 год, спад на 0,3% к 2011 году), США (88,6 млн тонн, +2,5%), Индия (76,7 млн тонн, +4,3%), Россия (70,6 млн тонн, +2,5%), Южная Корея (69,3 млн тонн, +1,2%), Германия (42,7 млн тонн, -3,7%), Турция (35,9 млн тонн, +5,2%), Бразилия (34,7 млн тонн, -1,5%) и Украина (32,9 млн тонн, -6,9%).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн, производство стали – на 7%, до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна в 2012 году уменьшилось относительно 2011 года на 1% – до 28,513 млн тонн. Производство метизов снизилось на 19% – до 211 тыс. тонн.

Трубные заводы Украины в прошлом году снизили производство на 9,4% по сравнению с 2011 годом – до 2,014 млн тонн. При этом горнорудные предприятия увеличили выпуск железорудного концентрата на 0,9% – до 66,379 млн тонн. Выпуск окатышей снизился на 0,2% – до 22,313 млн тонн.