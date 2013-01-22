Беларусь распределила квоту на ввоз труб из коррозионно-стойкой стали

Совет министров Беларуси своим постановлением распределил между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на белорусской территории, квоту на ввоз в 2013-2014 годах труб из коррозионно-стойкой стали.

Об этом сообщается на официальном сайте белорусского правительства.

Документ принят в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 года № 143 "О мерах по защите экономических интересов производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе".

Квота на трубы наружным диаметром до 426 мм включительно распределяется между участниками внешнеторговой деятельности, зарегистрированными на территории Беларуси.

Они ввозили эти трубы в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления в течение трех календарных лет, непосредственно предшествующих году, на который устанавливается импортная квота. На них приходится 75% квоты.

Остальные 25% квоты распределены между иными участниками внешнеэкономической деятельности, которые ввозят стальные трубы для реализации ими инвестиционных проектов, обеспечения собственного производства, для ремонта, модернизации технологического оборудования. При этом учитывается потребность в данной продукции при наличии ходатайства республиканского органа госуправления, в подчинении которых находятся участники внешнеторговой деятельности. Предприятия без ведомственной подчиненности согласовывают эти поставки с облисполкомами, Минским горисполкомом по месту их регистрации.

В соответствии с решением белорусского правительства, лицензии на ввоз труб из коррозионно-стойкой стали в 2013 году действительны с 1 января по 31 декабря, а в 2014 году - с 1 января по 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, украинские металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

В декабре 2012 года производство труб больших и малых диаметров составило 112 тыс. тонн, что на 30,4% меньше показателя предыдущего месяца и на 35,6% меньше показателя декабря 2011 года.

В 2012 году Украина по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта стальных труб на 8,2% до 1,875 млрд долл. Импорт стальных труб в прошлом году вырос на 14,9% до 180,7 млн долл. В натуральном выражении экспорт труб уменьшился на 6% до 1,545 млн тонн, а импорт - на 2% до 80,865 тыс. тонн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».