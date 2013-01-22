Украина в 2012 году сократила производство чугуна на 1,3% - WSA
Производство чугуна в Украине в 2012 году сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн по сравнению с 2011 годом.
Об этом сказано на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).
Согласно сообщению, производство чугуна в Украине в декабре 2012 года снизилось на 1,9% до 2,330 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с ноябрем 2012 года падение составило 4,2%.
Общий объём производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году по данным WSA увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году составил 1082,729 млн тонн).
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.
Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.
По данным Госстата, в 2012 году общий объём производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.
За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.