Украина в 2012 году сократила производство чугуна на 1,3% - WSA

Производство чугуна в Украине в 2012 году сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн по сравнению с 2011 годом.

Об этом сказано на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, производство чугуна в Украине в декабре 2012 года снизилось на 1,9% до 2,330 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с ноябрем 2012 года падение составило 4,2%.

Общий объём производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году по данным WSA увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году составил 1082,729 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным Госстата, в 2012 году общий объём производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.