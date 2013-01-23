Крушение Sukhoi Superjet-100 не скажется на его спросе на развивающихся рынках - Fitch

Москва. Крушение самолета Sukhoi Superjet-100 в Индонезии в 2012 году не скажется на ожидаемом спросе на ближнемагистральный пассажирский самолет «SSJ 100», разработанный российской компанией «Гражданские самолеты Сухого», на развивающихся рынках, сообщили УНИАН в рейтинговом агентстве Fitch.

«Другие факторы, влияющие на рейтинг компании, – это сильный спрос на SSJ 100 на развивающихся рынках (на сегодняшний день имеется 181 твердый заказ и 75 опционов). Маловероятно, что на этот спрос негативно повлияет крушение SSJ 100 в Индонезии в мае 2012 г. во время демонстрационного полета, вызванное ошибкой пилота», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что по причине крушения не был отменен ни один заказ.

Сообщается, что Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», Россия (далее – «ГСС») на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом.

В соответствии с методологией Fitch о взаимосвязи между рейтингами материнской и дочерней структур, рейтинги ГСС обусловлены сильными связями с конечным мажоритарным акционером в лице российского государства («BBB»/прогноз «Стабильный»). С учетом структуры акционерного капитала, Fitch ожидает, что ГСС продолжит получать поддержку от государства в форме дополнительных взносов в капитал сверх уже предоставленных средств. В случае ослабления поддержки или ситуации, воспринимаемой как такое ослабление, возможно увеличение разницы между уровнями рейтингов ГСС и Российской Федерации.

В релизе агентства отмечается, что связи с государством обусловлены стратегической значимостью самолета «SSJ 100» для страны. SSJ 100 – пока единственный продукт, поставляемый компанией, хотя была запущена бизнес-версия самолета, и начало поставок намечено на 2014 г. ГСС может рассчитывать на поддержку от государства в форме дополнительных взносов в капитал сверх уже предоставленных средств.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года в Индонезии при выполнении показательного полета разбился Sukhoi SuperJet-100. Самолет врезался в вертикальный склон горы.

«Объединенная авиационная корпорация» России реализовывает два проекта в одном классе гражданских самолетов – SSJ-100, а также совместно с Украиной – Ан-148/158.

Sukhoi SuperJet-100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты SuperJet-100 - самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier серии CRJ, ARJ21,Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 - семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К.Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.