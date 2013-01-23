МВФ ухудшил прогноз роста промпроизводства в странах СНГ до 3,8%

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста промышленного производства для стран СНГ и ухудшил его на 0,3% - до 3,8% по сравнению с прогнозом, озвученным в октябре 2012 года.

Об этом говорится в обновленном бюллетене «Перспективы развития мировой экономики», подготовленном экономистами фонда и представленном советником по экономике, директором департамента исследований МВФ Оливье Бланшаром.

Согласно данным МВФ, прогноз роста промышленного производства для стран СНГ в 2014 году также ухудшен на 0,1% - до 4,1%. При этом рост промпроизводства в России в 2013 году прогнозируется на уровне 3,7%, в 2014 г. – 3,8%. Отдельных данных по Украине МВФ в своем бюллетене не представил.

Общий показатель экономического роста для развивающихся стран в 2013 году составит, по мнению экспертов МВФ, порядка 5,5%. Однако он будет все равно ниже показателей 2010-2011 годов. «Оживление активности во многих странах за последний период во многом обеспечивалось поддерживающими мерами политики. Однако слабая динамика в странах с развитой экономикой будет отрицательно сказываться на внешнем спросе, а также на условиях торговли для экспортеров, – говорится в бюллетене МВФ. – В этой связи общая задача для правительств состоит в восстановлении экономического потенциала с учетом как внешних рисков ухудшения ситуации, так и рисков усиления внутренних дисбалансов. Правительствам необходимо дополнительно сократить бюджетный дефицит наряду с постепенным ужесточением денежно-кредитной политики».

Отметим также, что МВФ ожидает усиления темпов общемирового роста в 2013 году ввиду ожидаемого уменьшения факторов, лежащих в основе вялой мировой активности. Однако говорить о полном восстановлении мировой экономики все еще рано, утверждают экономисты Фонда, поскольку все еще возможны сбои в зоне евро и риски чрезмерной бюджетной консолидации в США.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста в странах СНГ до 4% с 5%. Замедление темпов роста в МВФ связывали во многом с долговым кризисом в еврозоне и падением цен на энергоресурсы. При этом эксперты отмечали, что более других от негативных факторов внешней среды пострадают три крупнейшие экономики Содружества – Россия, Казахстан и Украина.

Напомним также, что в октябре 2012 года МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2013 году до 3,5% при инфляции 5,9%.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с иностранными инвесторами 18 января заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году в Украине будет в пределах 3-3,5%.

Накануне Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины до 2,2%.

При этом в экспертной среде рост ВВП Украины ожидают на уровне не более 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МВФ призвала правительства всех стран обратить внимание на проблемы бизнеса