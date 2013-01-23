КрАСЗ в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину

Кременчугский автосборочный завод ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину, или на 3170 шт. по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

Ранее руководство предприятия заявляло, что КрАСЗ в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Однако планы были изменены так как с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный пошлину на импорт автомобилей и автобусов из России. Также сообщалось, что правительство Украины одобрило законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, согласно которому украинским производителям будут предоставляться преференции по его уплате.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

ООО «ПО Кременчугский автосборочный завод» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.