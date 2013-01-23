«Нафтогаз» в суде требует от «Интерпайпа» 262 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от одного из крупнейших производителей труб в Украине «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», входящего в группу «Интерпайп», возврата 261,8 млн грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд Днепропетровской области, рассмотрение дела назначено на 29 января 2013 года.

Кроме того УНИАН стало известно, что «Нафтогаз» в марте 2012 года выиграл суд у «Интерпайпа» о возврате 570,567 млн грн за потребленный природный газ.

Однако «Интерпайп», не согласившись с решением суда первой инстанции, подал кассацию в Высший хозсуд Украины, но все равно проиграл дело. Суд постановил кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.