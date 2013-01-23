Давос. Председатель совета директоров и исполнительный директор металлургической корпорации Arcelor Mittal, в состав которой входит один из крупнейших в Украине производителей металлопродукции «АрселорМиттал Кривой Рог», Лакшми Миттал называет непростой ситуацию на рынке металлургии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Давосе.

Президент Украины поинтересовался мнением Л.Миттала относительно ситуации на рынке металлургии.

"Ситуация в 2012 году была сложной для производителей металла в мире... Было много неопределенностей", - отметил он.

При этом Л.Миттал выразил надежду, что ситуация улучшится в текущем году.

Как сообщал УНИАН, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что обеспечило нашей стране десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

В 2012 году украинские металлургические предприятия произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.