«Газпром» предъявляет повышенные требования к трубам для «Южного потока» – Миллер

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» предъявляет повышенные требования к трубам, которые будут использоваться для газопровода «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании, об этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил на совещании с руководителями российских трубных компаний.

«Впереди у «Газпрома» новые газотранспортные мегапроекты – «Южный поток» и «Сила Сибири» (газотранспортная система для Иркутского и Якутского центров газодобычи, которая будет транспортировать газ через Хабаровск до Владивостока – УНИАН). Мы предъявляем повышенные требования к трубам, которые будут применяться для строительства этих газопроводов», – сказал А.Миллер.

Он сообщил, что при реализации «Южного потока» впервые в мировой практике строительства подводных газопроводов будут использоваться трубы, рассчитанные на рабочее давление 27,73 МПа, с толщиной стенки 39 мм. Также впервые трубы диаметром 813 мм будут прокладываться на глубинах до 2250 м.

По словам А.Миллера, эти проекты должны быть реализованы согласно самым высоким мировым стандартам.

Сообщается также, что участники совещания обсудили результаты испытаний опытных партий труб большого диаметра (ТБД) для строительства морского участка «Южного потока». Результаты испытаний труб и спецификация на их изготовление прошли верификацию сертификационного общества DNV, что подтверждает возможность их изготовления и использования при строительстве морского участка «Южного потока».

Отдельное внимание на совещании было уделено итогам работы по долгосрочным контрактам на базе формулы цены. Согласно расчетам, благодаря использованию формулы во втором полугодии 2012 года цены на ТБД снизились на 3,85% по отношению к ценам декабря 2011 года (когда начала применяться формула цены). Цены, которые действуют в первом полугодии 2013 года, снизились еще на 1,7% по отношению к ценам второго полугодия 2012 года. Совокупное снижение цен на ТБД по сравнению с декабрем 2011 года составило 5,5%, что существенно снизило затраты на закупку трубной продукции.

Использование формулы цены учитывает интересы как производителей труб, так и «Газпрома», отмечается в сообщении. Ее применение позволило повысить предсказуемость цен на трубную продукцию и исключить их резкие колебания, обеспечило взаимные гарантии стабильности и справедливости цен на ТБД.

«Применение формулы цены на трубы большого диаметра доказало свою эффективность. Мы и в дальнейшем будем работать с трубными компаниями на ее основе. Следующим этапом будет переход на использование формулы цены на бесшовные трубы и трубы с наружным антикоррозионным покрытием. В результате формула будет использоваться при расчете цен на 95-97% закупаемой трубной продукции. Мы практически полностью перейдем на формульное ценообразование на трубы с 1 июля этого года», - сказал А.Миллер.

Совещания А.Миллера и руководителей ведущих трубных компаний России проводятся на постоянной основе. Основными поставщиками трубной продукции для ОАО «Газпром» являются ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «Трубная металлургическая компания», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Северсталь». Следующее совещание состоится в июне на Ижорском трубном заводе.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.