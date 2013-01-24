Метпредпрития Украины в 2013 г. могут продолжить снижать объемы производства - эксперт

Ключевая экспортная отрасль Украины — металлургия, которая подверглась рецессии в прошлом году, из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2013 году может продолжить траекторию снижения. В частности, производство стали может сократиться на 0,6% до 32,7 млн тонн.

Такой прогноз высказал директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк в парламентской газете "Голос Украины".

"В этом году Украина произведет 32,7 млн тонн стали, из них 22,6 млн тонн будет экспортировано", - цитирует газета В.Власюка.

Один из приоритетных рынков сбыта украинской металлургической продукции – Евросоюз в условиях кризиса сократил свои потребности при одновременном увеличении конкуренции со стороны китайских металлопроизводителей.

"В мире мощности в размере 500 млн тонн остаются незагруженными, и, соответственно, за портфели заказов борются все", - сказал В.Власюк.

Он также отметил, что основными конкурентами на мировом рынке для Украины остаются Турция, Россия и Китай.

"Рынок в 2013 году будет рынком покупателя, и цена будет скользить вниз, - прогнозирует эксперт. - Если в 2012 году цена на квадратную заготовку составляла 560 долл., то в 2013-м - 530 долл.".

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 6,9% до 32,911 млн тонн.