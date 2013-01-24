Минэкономразвития отменило сертификацию посуды и тканей для детского белья

Министерство экономического развития и торговли исключило из перечня продукции, которая требует обязательной сертификации в Украине, ряд товаров, в том числе, предназначенных для производства товаров для детей.

Соответствующий приказ Минэкономразвития зарегистрирован в Министерстве юстиции 9 января под № 85/22617.

Согласно документу, из перечня продукции для обязательной сертификации исключены: полотна трикотажные бельевые для детей; ткани хлопчатобумажные и смешанные для бельевых изделий детского ассортимента; средства связи, посуда из черных и цветных металлов, фарфора, фаянса и стекла; посуда стальная эмалированная; посуда хозяйственная чугунная эмалированная; изделия пиротехнические бытовые.

Справка УНИАН. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и действует с мая 2005 г.

Сертификация - процедура, с помощью которой, признанный в установленном порядке (уполномоченный) орган документально подтверждает соответствие продукции, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления охраной труда, персонала, установленным законодательством требованиям, действующим в Украине.

В Украине существует государственная система сертификации продукции – Система УкрСЕПРО. В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная сертификация. Работы в Системе УкрСЕПРО организует Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики – Госпотребстандарт Украины, который является Национальным органом по сертификации – (ранее назывался Госстандарт Украины).