Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013 году - эксперты

Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013 году, сообщают эксперты «Эрсте Банка» в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Аналитики банка считают, что на фоне проблем в металлургической отрасли и низкого внешнего спроса украинская экономика будет находиться в стагнации на протяжении 2013 года, и прогнозируют прирост ВВП на 2013 год на уровне 1,5%, при этом, по их мнению, возможности для фискального стимулирования экономики будут ограничены.

Как констатируют эксперты, по итогам 2012 года падение индекса промышленного производства составило 1,8%, в т.ч. наибольшее падение – на 26,4% – произошло в производстве кокса и нефтепродуктов, в металлургической и машиностроительной отраслях - на 5,2% и 6% соответственно. По сравнению с 2007 годом объемы производства стали сократились на 25%, в то время как цены на сталь продолжают снижаться со второго квартала 2011 года. Валютные резервы сократились до 24,5 млрд долл. на конец года, или на 23% за 2012 год. Существенного улучшения динамики экспорта в 2013 году не ожидается, поэтому дефицит текущего счета продолжит постепенно увеличиваться при условии, если гривня не девальвирует.

«Хотя кризис перепроизводства является глобальным трендом, украинские сталевары находятся в особенно неблагоприятной ситуации из-за высокой себестоимости стали и, как следствие, снижения конкурентоспособности украинских экспортеров на мировых рынках. Причинами высокой себестоимости является отсутствие современных технологий. В Украине около 26% стали все еще выплавляется устаревшим мартеновским методом, который в развитых странах не используется. Мы ожидаем лишь незначительный или полное отсутствие роста инвестиций в 2013 году, поскольку ставки по кредитам сейчас значительно превышают текущую и ожидаемую динамику роста цен производителей», – цитирует пресс-релиз аналитика банка Игоря Жолонковского.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2013 году на уровне 1%, что меньше прогноза Всемирного банка, оценившего возможный рост ВВП Украины в 2,2%.

Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и по данным Нацбанка, на 1 октября 2012 года занимал 21 место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 10,33 млрд грн, средства клиентов – 2,68 млрд грн, собственный капитал – 1,66 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 238,39 млн грн. С декабря 2012 года собственником банка является Александр Адарич, владелец «Фидобанка», в результате покупки банка за 83 млн долл. у прежнего владельца, Erste Group (Австрия).