Россия и Казахстан создали комиссию для урегулирования ситуации по Байконуру

Россия и Казахстан создали межправительственную комиссию на уровне вице-премьер-министров для урегулирования ситуации по космодрому Байконур, с которого осуществляются запуски ракет-носителей, в том числе украинских, произведенных на госпредприятии «Южмаш» (Днепропетровск).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, о создании комиссии министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым.

«Мы не первый год дополнительно согласовываем количество пусков. Так что мы не видим чего-то сенсационного - это рабочий момент. Президенты понимают необходимость урегулирования всех подобных ситуаций, и ими было принято решение о создании самостоятельной межправительственной комиссии по комплексу Байконур», - сказал С.Лавров.

Он заявил, что не стоит говорить о разногласиях по этому вопросу и о каком-то особом значении «нотной переписки» двух стран.

Он отметил, что возникали вопросы о количестве пусков, что связано с озабоченностью Казахстана экологическими последствиями.

«Я не знаю, кто опубликовал эту ноту. Мы используем нотную переписку. Это нормальная форма дипломатического общения. Кто публиковал ее и делал эту утечку, мне неизвестно. Я считаю, что это лица, которые хотели сделать «из мухи слона» - не более того», - подчеркнул С.Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Казахстана Е. Идрисов также заявил, что между странами из-за Байконура нет никакого скандала.

«Никакого «развода» между Россией и Казахстаном по комплексу Байконур нет… Небылицы плодятся и множатся как снежный ком», - сказал он.

Е. Идрисов сообщил, что через пять дней Москву посетит вице-премьер-министр его страны Кайрат Келимбетов для обсуждения целого комплекса вопросов, в том числе и ситуацию вокруг Байконура.

«Приезд К.Келимбетова 30 января - это не реагирование на якобы скандальную ситуацию вокруг комплекса Байконур. Это давно запланированная встреча. Мы будем обсуждать «дорожную карту» по всему комплексу вопросов Байконура, поэтому это абсолютно плановая, нормальная и результативная работа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 января газета «Известия» сообщила, что МИД РФ предъявил ультиматум Казахстану в ответ на ограничение запусков ракет с космодрома Байконур. В частности, в случае если власти Казахстана не пересмотрят свое решение, Россия грозит прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов. Список ответных мер МИД РФ содержится в официальном письме, направленном министерству иностранных дел Казахстана.

Ранее, 28 декабря 2012 года, власти Казахстана утвердили проект сотрудничества космодрома Байконур с российской стороной на 2013 год. Согласно документу, количество стартов ракеты-носителя «Протон-М» сокращается с 14 до 12. Кроме того, как говорится в документе, «старты космических аппаратов, предусматривающие использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз», могут осуществляться только после подписания и вступления в силу соответствующего международного договора».

Как указано в документе, который МИД РФ направило Казахстану, в ответ на эти меры Россия должна будет пересмотреть имеющиеся договоренности о сотрудничестве по совместным проектам, в том числе по программе «Днепр», проекту «Байтерек» и некоторым другим. По мнению МИДа, власти Казахстана, накладывая ограничения на запуск российских ракет, стремятся «обойти условия аренды комплекса Байконур».

Байконур — первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана. Занимает площадь 6717 кв. км.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В 2012 году с космодрома была запущена 21 ракета-носитель. Байконур сохранил лидирующее место в мире по числу пусков, на втором месте - космодром «Мыс Канаверал» (США) с 10 пусками за год.