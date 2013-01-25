"Запорожсталь" в 2012 году увеличила объем поставок тонкого листа на 5,5%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил объём поставок тонкого листа на 5,5% до 639,3 тыс. тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

"В 2012 году отгрузка тонкого листа составила 639,3 тыс. тонн", - сказано в сообщении пресс-службы.

На комбинате отметили, что в первом полугодии 2012 года объём поставок тонкого листа составил 291 тыс. тонн, а во втором - 348,3 тыс. тонн.

"Металлопрокат тонких профилей комбината пользуется повышенным спросом в трубной и строительных отраслях промышленности благодаря меньшей материалоемкости производимых из него изделий и конструкций по сравнению с прокатом средних толщин. Дальнейшее использование тонких профилей значительно снижает себестоимость выпускаемой продукции для основных потребителей", - подчеркнули на комбинате.

В сообщении также сказано, что комбинат достиг максимальной четкости выполнения технологии производства тонких профилей за счет сокращения периодов и качества настройки оборудования, что позволило повысить выход годного металла более чем на 4%.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объёмы производства металлопродукции на уровне 2012 года.

При этом в 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна выросло на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

В 2013 году комбинат планирует инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.