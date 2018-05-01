Автокорпорация «Богдан» ищет стратегического инвестора и просит власти защитить авторынок Украины

Один из крупнейших автопроизводителей Украины – автокорпорация «Богдан» хотела бы привлечь в качестве стратегического инвестора одного из мировых производителей автомобилей и просит власти принять меры, позволяющие остановить деградацию национального авторынка. Об этом в интервью УНИАН рассказал президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук.

В тяжелом для украинских автопроизводителей 2012 году падение производства легковых автомобилей корпорацией составило 40,5% - до 12 034 единиц. При этом общее производство «легковушек» в Украине, по данным Госстата, в прошлом году в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. Худший результат за последнее десятилетие украинские автопроизводители показали лишь в печально памятном по глубине кризиса 2009 году, когда темпы падения составили 84% - до 65,7 тыс. новых автомобилей.

«Мы ведем переговоры с целым рядом компаний о привлечении стратегического инвестора. Мы готовы поделиться долей в акционерном капитале. Наши модели автомобилей уже устарели, и нам надо их менять. Все это время с начала кризиса мы дотировали завод, и у нас не было денег на развитие. Сейчас мы ведем поиск новых моделей, которые будут соответствовать существующей конкурентной среде», - отметил Свинарчук.

Президент корпорации «Богдан» не назвал имена компаний, с которыми ведутся эти переговоры.

По его словам, значительным сдерживающим фактором в поиске стратегического инвестора является как отсутствие эффективной программы поддержки национальных производителей со стороны украинской власти, так и «закрытость» европейского и российского рынков для выпускаемых на территории Украины автомобилей.

«Украина до сих пор не может оправиться и выйти из череды экономических кризисов. Прошлый год подтвердил, что негативные тенденции, начавшиеся в 2008 году, лишь ускоряются. Мы, открыв при вступлении во Всемирную торговую организацию свой рынок, получили результат: у нас сокращаются рынок и рабочие места, падает покупательская способность, останавливается производство», - подчеркнул Свинарчук.

Созданную в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов в сфере производства различных типов транспорта корпорацию «Богдан» на первом этапе контролировал бизнесмен и экс-министр иностранных дел и экономического развития Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана».

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai и автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долларов США.

Работа на падающем рынке

Свинарчук считает, что если власти Украины в ближайшее время не предпримут реальные шаги в защиту внутреннего авторынка и для стимулирования национального производства, то в 2013 году украинский рынок новых автомобилей может упасть на 18% к уровню крайне неблагоприятного 2012 года.

При этом президент «Богдана» не озвучил план производства на 2013 год. В декабре 2012 года корпорация фактически приостановила до улучшения ситуации выпуск легковых автомобилей.

***Рынок новых легковых автомобилей Евросоюза по итогам 2012 года достиг своего минимального значения с 1995 года - 12,053 млн авто. За последние 22 года падение рынка в 2012 году на 8,2% является наиболее существенным после снижения в 1993 году на 16,9%. Лидером в мировом масштабе остается рынок Китая – 15,495 млн ед. с ростом продаж по итогам прошлого года на 7,1%. Затем идет рынок США – 14,491 млн «легковушек» и ростом в 2012 году на 13,4%. Авторынок Японии полностью восстановился после стихийного бедствия весной 2011 года. Наблюдавшийся с начала года и до сентября 2012 года 50-60% рост перешел в стадию незначительного снижения – в среднем на -3%.

«Результаты прошлого года для корпорации «Богдан», безусловно, хуже, чем в 2011 году. Хвастаться, что называется, нечем. Для автомобильной отрасли объем производства определяет себестоимость. Поэтому, когда у нас мощности загружены на 5-10%, о какой себестоимости и прибыльности можно говорить? А при производстве порядка 40 тыс. единиц любой автомобильный завод – убыточен. И весь этот период с 2009 года мы дотируем завод», - сказал Свинарчук.

«Перспективы, которые мы видим на 2013 год, - не радужные. Об этом свидетельствуют первые три недели года, ситуация в экономике. Это все не стимулирует приход на наш рынок нового капитала. Рынок 2013 года будет, к сожалению, меньше прошлого года. По прогнозным оценкам, рынок новых автомобилей в Украине может сократиться до 180 тыс. единиц с 220 тыс. в прошлом году», - добавил президент «Богдана».

По его словам, из-за неблагоприятной ситуации и снижения производства корпорация вынуждена пойти на сокращение персонала: с 12 тыс. в начале экономического кризиса в 2008 году число сотрудников в прошлом году сократилось до 4,5 тыс. Общий объем уплаты корпорацией налогов в прошлом году снизился до порядка 220 млн грн с 323 млн грн годом ранее. Чистые убытки корпорации по итогам 2012 года, по предварительным данным, составили 326 млн грн.

Если ситуация на авторынке Украины не улучшится, то «Богдан», признает его президент, будет вынужден пойти на дальнейшее сокращение персонала.

Одной из главнейших проблем национального автомобилестроения Свинарчук назвал отсутствие базы по производству комплектующих. Ситуация приводит к тому, что производители вынуждены работать «на игле поставок и валютной зависимости».

Эту проблему усугубляют другие – недоступность банковских кредитов по приемлемым ставкам как для самого автопроизводителя, так и для покупателей его продукции, и усиливающаяся конкуренция со стороны зарубежных автокомпаний.

«У нас - 46 миллионов населения, при этом рынок легковых автомобилей составляет около 200 тыс., а мощностей по производству - на 400 тыс. Это - недозагрузка мощностей и стагнация производства. И если украинские производители в 2012 году занимали долю в 30%, то в условиях открытости национального рынка в 2013 году, дай Бог, занять нам (украинским производителям - авт.) долю в 20%», - сказал Свинарчук.

«Красный свет» для экспорта

Президент корпорации «Богдан» считает «ненормальной» ситуацию, когда Украина, выполняя требования Всемирной торговой организации, открыла свой национальный рынок для автоимпорта, а соседние страны в ответ на углубление экономического кризиса вводят дополнительные заградительные меры по защите своих рынков.

По его оценке, введение в 2012 году странами Таможенного союза и, прежде всего, Россией утилизационного сбора привело к повышению суммарного размера ввозных пошлин до 42-45% с 35%. В это же время авторынок Евросоюза оградил себя пошлинами на уровне 12-15%.

«При ввозе из Европы в Украину пошлина составляет от 6% до 10%, а из РФ - вообще отсутствует. Это все приводит к тому, что наша продукция является неконкурентоспособной, а наши предприятия работают с убытками», - сказал Свинарчук.

Он напомнил, что многие страны мира, включая США, с наступлением первой волны кризиса в 2008 году начали осуществлять многомиллиардные программы поддержки своих автопроизводителей. Это позволило им сохранить объемы и продолжить разработку новых моделей автомобилей, с которыми они выходят на украинский рынок.

«Ключевым вопросом является защита собственного рынка. Это и повышение пошлин, и технических стандартов, снижение стоимости кредитных ресурсов при покупке продукции отечественного производства, и использование бюджетных средств только на закупку отечественной техники», - сказал Свинарчук.

«Все другие страны, которые назвали приоритетным автомобилестроение, от этого только выиграли. К примеру, для захода на один из крупнейших рынков мира - китайский - зарубежному автопроизводителю надо создать совместное предприятие с местным производителем. И это позволяет Китаю привлекать новые технологии», - добавил он.

Президент «Богдана» также сообщил, что в условиях падения производства корпорация заморозила реализацию своих зарубежных проектов, в частности, планы строительства завода в Нижегородской области Российской Федерации.

Рост в сегменте автобусов и коммерческих авто

В отличие от легковых автомобилей в сегменте грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов ситуация для автокорпорации «Богдан» более благоприятная. В 2012 году производство коммерческих автомобилей выросло к 2011 году на 34,8% - до 876 единиц, автобусов и троллейбусов - в 2,7 раза, до 539 единиц.

По данным Госстата, производство грузовых автомобилей в стране в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов сократился на 14,4% - до 3 206 единиц.

«Автокорпорация «Богдан» производит автобусы, троллейбусы и грузовики, и здесь ситуация не менее тяжелая, но уже другая. В этом сегменте в нашей стране засилье бывшей в употреблении порядка 80% техники составляют завозимые грузовые автомобили и автобусы», - признал Свинарчук.

Он прогнозирует увеличение в 2013 году производства автобусов и троллейбусов до 1453 единиц. В частности, корпорация планирует экспортировать в Россию 660 автобусов серии А20. А в случае решения вопроса с утилизационным сбором в РФ, объем экспорта планируется увеличить до 1100 автобусов.

***По прогнозу экспертов компании PriceWaterhouseCoopers, продажи легковых автомобилей в России в 2013 году должны увеличиться на 5% к прошлому году - до 2,90 миллиона штук. В 2012 году в РФ было продано 2,76 миллиона автомобилей. При этом объем авторынка в денежном выражении вырос на 21% к 2011 году - до 71 млрд долл. PWC ожидает, что в 2013 году в РФ будет продано 580 000 автомобилей российских брендов (на уровне прошлого года), иномарок местного производства - 1,33 миллиона (рост на 9%), импортных автомобилей - 990 000 (рост на 3%).

В текущем году «Богдан», по словам президента корпорации, планирует выйти со своими автобусами на рынок Восточной Европы, Казахстана и, возможно, стран Африки.

Производство коммерческих автомобилей на текущий год запланировано на уровне 305 единиц.

«То, что происходит на автомобильном рынке Украине – это ненормально. У нас и насыщенность автомобилями намного ниже и самое главное есть колоссальный спрос на автомобили. Необходимо немедленное принятие пакета законов, которые сформируют основные принципы и подходы. А они должны гласить: то, что выгодно национальному производителю, то выгодно стране. Без этого мы будем продолжать скатываться в состояние сырьевого придатка развитых стран. Без этого света в конце туннеля видно не будет», - сказал Свинарчук.

Юрий Куликов (УНИАН)