«Богдан» готов продать часть своих акций для привлечения стратегического инвестора

Один из крупнейших автопроизводителей Украины – корпорация «Богдан» хотела бы привлечь в качестве стратегического инвестора одного из мировых производителей автомобилей, продав часть своих акций, сказал в интервью УНИАН президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук.

«Мы ведем переговоры с целым рядом компаний о привлечении стратегического инвестора. Мы готовы поделиться долей в акционерном капитале. Наши модели автомобилей уже устарели, и нам надо их менять. Все это время с начала кризиса мы дотировали завод, и у нас не было денег на развитие. Сейчас мы ведем поиск новых моделей, которые будут соответствовать существующей конкурентной среде», - сказал О.Свинарчук.

При этом президент корпорации «Богдан» не назвал компаний, с которыми ведутся переговоры.

По его словам, значительными сдерживающими факторами в поиске стратегического инвестора являются как отсутствие эффективной программы поддержки национальных производителей со стороны украинской власти, так и закрытость европейского и российского рынков для выпускаемых на территории Украины автомобилей.

«Украина до сих пор не может оправиться и выйти из череды экономических кризисов.

Прошлый год подтвердил, что негативные тенденции, начавшиеся в 2008 году, лишь ускоряются. Мы, открыв при вступлении во Всемирную торговую организацию свой рынок, получили результат: у нас сокращаются рынок и рабочие места, падает покупательская способность, останавливается производство», - отметил О.Свинарчук.

В тяжелом для украинских автопроизводителей 2012 году падение производства легковых автомобилей корпорацией «Богдан» составило 40,5% - до 12 034 единиц.

При этом общее производство «легковушек» в Украине, по данным Госстата, в прошлом году, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. Худший результат за последнее десятилетие украинские автопроизводители показали лишь в печально памятном по глубине кризиса 2009 году, когда темпы падения составили 84% - до 65,7 тыс. новых автомобилей.

О.Свинарчук считает, что если власти Украины в ближайшее время не предпримут реальных шагов по защите внутреннего авторынка, то в 2013 году украинский рынок новых автомобилей может упасть на 18% к уровню крайне неблагоприятного 2012 года, когда объем продаж новых автомобилей составил 220 тыс. единиц.

При этом президент «Богдана» не озвучил планов производства легковых автомобилей на 2013 год.

В декабре 2012 года корпорация фактически приостановила до улучшения ситуации выпуск легковых автомобилей.

В отличие от легковых автомобилей, в сегменте грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов ситуация для автокорпорации «Богдан» более благоприятная. В 2012 году производство коммерческих автомобилей выросло к 2011 году на 34,8% - до 876 единиц, а автобусов и троллейбусов - в 2,7 раза, до 539 единиц.

В этой связи О.Свинарчук прогнозирует увеличение в 2013 году производства автобусов и троллейбусов до 1453 единиц. В частности, корпорация планирует экспортировать в Россию 660 автобусов серии А20, а в случае решения вопроса об утилизационном сборе в РФ объем экспорта планируется увеличить до 1100 автобусов.

В текущем году «Богдан», по словам его президента, планирует выйти со своими автобусами на рынок Восточной Европы, Казахстана и, возможно, стран Африки.

Производство коммерческих автомобилей на текущий год запланировано на уровне 305 ед.

Справка УНИАН. Созданную в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов в сфере производства различных типов транспорта корпорацию «Богдан» на первом этапе контролировал бизнесмен и экс-министр иностранных дел и экономического развития Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана».

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Полный текст интервью с президентом автокорпорации "Богдан" Олегом Свинарчуком читайте на сайте УНИАН в материале: «Автокорпорация «Богдан» ищет стратегического инвестора и просит власти защитить авторынок Украины».